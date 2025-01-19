Сирия открыла порт Тартус для гражданских судов, но не для военных рф
Киев • УНН
Сирийские власти разрешили заход гражданских судов в военную гавань Тартуса, но запрет для российских военных кораблей сохраняется. Два российских транспорта две недели ожидают в нейтральных водах разрешения на вывоз техники.
Сирийские власти разрешили заход гражданских коммерческих судов в военную гавань Тартуса, однако доступ для российских военных кораблей остается закрытым. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер", пишет УНН.
Сирийцы начали пропускать гражданские коммерческие суда в военную гавань Тартуса, однако заход российских военных кораблей по-прежнему остается под запретом, сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер".
Так, этой ночью в порт Тартуса зашел египетский сухогруз Lotus.
В то же время российские военные транспорты Sparta и Sparta II уже две недели находятся в нейтральных водах неподалеку, наматывая круги. По данным сервисов отслеживания, их маршруты образовали интересные фигуры, однако заход в порт Тартуса для вывоза российской военной техники им не разрешен.
Десять дней назад, 9 января, российский контр-адмирал Валерий Варфоломеев предпринял очередную попытку договориться о вывозе техники, однако его не допустили к переговорам.
Как сообщается, эвакуируемая российская техника, вооружение и оборудование растянулись в порту Тартуса почти на километр.
Напомним
Российский десантный корабль "Александр отраковский" на внешнем рейде порта Тартус столкнулся с серьезными техническими проблемами - второй и третий баки с горючим начали протекать.