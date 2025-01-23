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Синоптик розповіла, коли очікувати потепління

Синоптик розповіла, коли очікувати потепління

Київ • УНН

 • 27319 перегляди

В п'ятницю, 24 січня, в Україні очікуються дощі, мокрий сніг та тумани з температурою до +9°C. Синоптики прогнозують подальше потепління по всій території країни.

В Україні у п'ятницю, 24 січня, очікуються дощі та мокрий сніг, тумани і до 9 градусів тепла вдень, надалі ж прогнозується потепління, повідомила у четвер синоптик Наталка Діденко у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Пʼятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом. Вітер і далі південно-східний, млявий, майже штиль. Якщо стан атмосфери не міняється, вітру майже нема, тумани сидять, то чого і мені кудись смикатися - подумала температура повітря. 24-го січня в Україні вночі близько нуля, вдень +1+4, на півдні +4...+9 градусів. Знову тумани", - написала Діденко.

З їїї слів, у Києві в пʼятницю хмарно, вогко, туман, ймовірність невеликих опадів, вдень +1...+3 градуси.

"Надалі в Україні очікується підвищення температури повітря", - повідомила Діденко.

Тенденція до потепління під кінець січня є, але не прогнозовані раніше "надвисокі градуси" - синоптик22.01.25, 13:59 • 28102 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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