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Синоптик рассказала, когда ожидать потепления

Киев  •  УНН

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В пятницу, 24 января, в Украине ожидаются дожди, мокрый снег и туманы с температурой до +9°C. Синоптики прогнозируют дальнейшее потепление по всей территории страны.

В Украине в пятницу, 24 января, ожидаются дожди и мокрый снег, туманы и до 9 градусов тепла днем, в дальнейшем же прогнозируется потепление, сообщила в четверг синоптик Наталья Диденко в Facebook, пишет УНН.

Детали

«Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом. Ветер и дальше юго-восточный, вялый, почти штиль. Если состояние атмосферы не меняется, ветра почти нет, туманы сидят, то чего и мне куда-то дергаться - подумала температура воздуха. 24-го января в Украине ночью около нуля, днем +1+4, на юге +4...+9 градусов. Опять туманы», - написала Диденко.

По ее словам, в Киеве в пятницу облачно, сыро, туман, вероятность небольших осадков, днем +1...+3 градуса.

«В дальнейшем в Украине ожидается повышение температуры воздуха», - сообщила Диденко.

Тенденция к потеплению под конец января есть, но не прогнозируемые ранее "сверхвысокие градусы" - синоптик22.01.25, 13:59 • 26342 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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