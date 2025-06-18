Синоптик попередила про рвучкий вітер і грози: де очікується негода 19 червня
Київ • УНН
19 червня Україну накриє рвучкий вітер до 20 м/с та грози в кількох регіонах. Температура повітря становитиме комфортні +22...+27 градусів, на півдні до +31. На вихідних очікується короткочасне похолодання.
В Україну йде незначне похолодання. 19 червня, у четвер, по всій країні очікується рвучкий та штормовий вітер до 20 м/с, грози в кількох регіонах і комфортна літня температура. Про це УНН повідомляє з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Telegram.
Деталі
За словами метеорологині, основним погодним фактором стане сильний вітер.
Із важливого синоптичного на завтра - вітер! Знову. Практично повсюди в Україні північно-західний вітер як не рвучкий, то штормовий, тобто із поривами до 15-20 метрів за секунду
Водночас температурний фон залишатиметься комфортним. Завтра вдень очікується +22…+27 градусів, а на півдні до +26…+31 градуса.
Щодо опадів, то негоду прогнозують у кількох регіонах.
Дощі з грозами пройдуть на заході, подекуди на півночі та в східних областях. Центр та південь утримаються від опадів
У столиці буде переважно сухо, але з вітром. Без істотних опадів, ввечері можливий локальний дощ. Рвучкий вітер до 12–14 метрів за секунду. Впродовж дня близько +24 градусів.
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А вже 20-го та 21-го червня в Україні очікується короткочасне похолодання, але вже в неділю знову потепліє.
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