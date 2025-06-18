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Синоптик попередила про рвучкий вітер і грози: де очікується негода 19 червня

Київ • УНН

 • 1768 перегляди

19 червня Україну накриє рвучкий вітер до 20 м/с та грози в кількох регіонах. Температура повітря становитиме комфортні +22...+27 градусів, на півдні до +31. На вихідних очікується короткочасне похолодання.

Синоптик попередила про рвучкий вітер і грози: де очікується негода 19 червня

В Україну йде незначне похолодання. 19 червня, у четвер, по всій країні очікується рвучкий та штормовий вітер до 20 м/с, грози в кількох регіонах і комфортна літня температура. Про це УНН повідомляє з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Telegram.

Деталі

За словами метеорологині, основним погодним фактором стане сильний вітер.

Із важливого синоптичного на завтра - вітер! Знову. Практично повсюди в Україні північно-західний вітер як не рвучкий, то штормовий, тобто із поривами до 15-20 метрів за секунду 

– зазначила синоптик.

Водночас температурний фон залишатиметься комфортним. Завтра вдень очікується +22…+27 градусів, а на півдні до +26…+31 градуса.

Щодо опадів, то негоду прогнозують у кількох регіонах.

Дощі з грозами пройдуть на заході, подекуди на півночі та в східних областях. Центр та південь утримаються від опадів

 – вказала вона.

У столиці буде переважно сухо, але з вітром. Без істотних опадів, ввечері можливий локальний дощ. Рвучкий вітер до 12–14 метрів за секунду. Впродовж дня близько +24 градусів.

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А вже 20-го та 21-го червня в Україні очікується короткочасне похолодання, але вже в неділю знову потепліє.

Коливання температури повітря, атмосферного тиску, сильний вітер – можуть вплинути на метеопатів, тому тримайте свої "каптопреси" та "цитрамони" десь неподалік 

– додала синоптик.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

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