В Україні переважатиме суха погода, дощитиме на сході та півночі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
Сьогодні в Україні переважно сухо, крім східних та південно-східних регіонів, де можливі дощі. У столиці без істотних опадів, температура вдень +23…+24 градуси.
Сьогодні, 18 червня, в Україні очікується погода без опадів, лише на сході можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає УНН.
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Зазначається, що 18 червня в Україні прогнозується переважно суха погода, за винятком східних та південно-східних регіонів, де можливі дощі. Також невеликі опади можуть спостерігатися на півночі країни.
За даними синоптиків, в Україну надходитиме повітря з північного заходу, вдень воно добре прогріватиметься, дещо менше лише у північних і східних областях.
Температура вдень 24-29°, у північних та східних областях 21-26°, в Карпатах вдень 19-24°.
У столиці України 18 червня суттєвих опадів не очікується, лише ввечері можливий легкий дощ. Вітер буде поривчастим, з північного заходу. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +23…+24 градусів.
На наступний день, 19 червня, погода залишиться без значних змін. Проте 20 червня в Україні прогнозується збільшення кількості дощів та зниження температури повітря.
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