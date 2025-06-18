В Україні переважатиме суха погода, дощитиме на сході та півночі: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 18 червня, в Україні очікується погода без опадів, лише на сході можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає УНН.

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Зазначається, що 18 червня в Україні прогнозується переважно суха погода, за винятком східних та південно-східних регіонів, де можливі дощі. Також невеликі опади можуть спостерігатися на півночі країни.

За даними синоптиків, в Україну надходитиме повітря з північного заходу, вдень воно добре прогріватиметься, дещо менше лише у північних і східних областях.

Температура вдень 24-29°, у північних та східних областях 21-26°, в Карпатах вдень 19-24°.

У столиці України 18 червня суттєвих опадів не очікується, лише ввечері можливий легкий дощ. Вітер буде поривчастим, з північного заходу. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +23…+24 градусів.

На наступний день, 19 червня, погода залишиться без значних змін. Проте 20 червня в Україні прогнозується збільшення кількості дощів та зниження температури повітря.

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