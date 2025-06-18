В Украине будет преобладать сухая погода, дожди на востоке и севере: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 18 июня, в Украине ожидается погода без осадков, лишь на востоке возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает УНН.

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Отмечается, что 18 июня в Украине прогнозируется преимущественно сухая погода, за исключением восточных и юго-восточных регионов, где возможны дожди. Также небольшие осадки могут наблюдаться на севере страны.

По данным синоптиков, в Украину будет поступать воздух с северо-запада, днем он будет хорошо прогреваться, несколько меньше только в северных и восточных областях.

Температура днем 24-29°, в северных и восточных областях 21-26°, в Карпатах днем 19-24°.

В столице Украины 18 июня существенных осадков не ожидается, лишь вечером возможен легкий дождь. Ветер будет порывистым, с северо-запада. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +23…+24 градусов.

На следующий день, 19 июня, погода останется без значительных изменений. Однако 20 июня в Украине прогнозируется увеличение количества дождей и снижение температуры воздуха.

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