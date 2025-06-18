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Синоптик предупредила о порывистом ветре и грозах: где ожидается непогода 19 июня

Киев • УНН

 • 1392 просмотра

19 июня Украину накроет порывистый ветер до 20 м/с и грозы в нескольких регионах. Температура воздуха составит комфортные +22...+27 градусов, на юге до +31. На выходных ожидается кратковременное похолодание.

Синоптик предупредила о порывистом ветре и грозах: где ожидается непогода 19 июня

В Украину идет незначительное похолодание. 19 июня, в четверг, по всей стране ожидается порывистый и штормовой ветер до 20 м/с, грозы в нескольких регионах и комфортная летняя температура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.

Детали

По словам метеоролога, основным погодным фактором станет сильный ветер.

Из важного синоптического на завтра - ветер! Опять. Практически повсюду в Украине северо-западный ветер как не порывистый, то штормовой, то есть с порывами до 15-20 метров в секунду

– отметила синоптик.

В то же время температурный фон будет оставаться комфортным. Завтра днем ожидается +22…+27 градусов, а на юге до +26…+31 градуса.

Что касается осадков, то непогоду прогнозируют в нескольких регионах.

Дожди с грозами пройдут на западе, кое-где на севере и в восточных областях. Центр и юг воздержатся от осадков

– указала она.

В столице будет преимущественно сухо, но с ветром. Без существенных осадков, вечером возможен локальный дождь. Порывистый ветер до 12–14 метров в секунду. В течение дня около +24 градусов.

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А уже 20-го и 21-го июня в Украине ожидается кратковременное похолодание, но уже в воскресенье снова потеплеет.

Колебания температуры воздуха, атмосферного давления, сильный ветер – могут повлиять на метеопатов, поэтому держите свои "каптопресы" и "цитрамоны" где-то неподалеку

– добавила синоптик.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

Погода и окружающая среда
Украина
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