Синоптик предупредила о порывистом ветре и грозах: где ожидается непогода 19 июня
Киев • УНН
19 июня Украину накроет порывистый ветер до 20 м/с и грозы в нескольких регионах. Температура воздуха составит комфортные +22...+27 градусов, на юге до +31. На выходных ожидается кратковременное похолодание.
В Украину идет незначительное похолодание. 19 июня, в четверг, по всей стране ожидается порывистый и штормовой ветер до 20 м/с, грозы в нескольких регионах и комфортная летняя температура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Telegram.
Детали
По словам метеоролога, основным погодным фактором станет сильный ветер.
Из важного синоптического на завтра - ветер! Опять. Практически повсюду в Украине северо-западный ветер как не порывистый, то штормовой, то есть с порывами до 15-20 метров в секунду
В то же время температурный фон будет оставаться комфортным. Завтра днем ожидается +22…+27 градусов, а на юге до +26…+31 градуса.
Что касается осадков, то непогоду прогнозируют в нескольких регионах.
Дожди с грозами пройдут на западе, кое-где на севере и в восточных областях. Центр и юг воздержатся от осадков
В столице будет преимущественно сухо, но с ветром. Без существенных осадков, вечером возможен локальный дождь. Порывистый ветер до 12–14 метров в секунду. В течение дня около +24 градусов.
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А уже 20-го и 21-го июня в Украине ожидается кратковременное похолодание, но уже в воскресенье снова потеплеет.
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