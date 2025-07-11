Сили оборони уразили авіаційний завод та підприємство з виготовлення ракет для ППО на території рф - Генштаб
Київ • УНН
Сили безпілотних систем ЗСУ уразили Луховіцький авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ", де зафіксовано вибухи та пожежу. Також уражено Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що виробляє ракети для ЗРК/ЗРГК.
Сил безпілотних систем у ніч на 11 липня уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ". Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства. Крім того, українські військові уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
... у ніч на 11 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, уразили Луховіцкій авіаційний завод ім. Вороніна, філіал АТ "РСК "МіГ"
Як повідомили у Генштабі, це підприємство виконує повний спектр робіт - від механічної обробки деталей до остаточного складання, льотних випробувань та здачі російських бойових літаків МіГ.
Зафіксовано вибухи та пожежу на території підприємства - йдеться у повідомленні.
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Окрім того, за даними Генштабу, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка Шипунова, що спеціалізується на виготовленні ракет до зенітних ракетних та зенітних ракетно-гарматних комплексів (ЗРК/ЗРГК) противника.
Зафіксовано вибухи, дим над промисловою зоною, а також рух карет швидкої допомоги та пожежної техніки у напрямку цілі. Результати ураження уточнюються