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Силы обороны поразили авиационный завод и предприятие по изготовлению ракет для ПВО на территории РФ - Генштаб

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Силы беспилотных систем ВСУ поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал АО "РСК "МиГ", где зафиксированы взрывы и пожар. Также поражено Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, производящее ракеты для ЗРК/ЗРГК.

Силы обороны поразили авиационный завод и предприятие по изготовлению ракет для ПВО на территории РФ - Генштаб

Силы беспилотных систем в ночь на 11 июля поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал АО "РСК "МиГ". Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Кроме того, украинские военные поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

... в ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал АО "РСК "МиГ"

- говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, это предприятие выполняет полный спектр работ - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия - говорится в сообщении.

Силы обороны во второй раз за неделю поразили командный пункт 8-й общевойсковой армии рф - Генштаб04.07.25, 20:53 • 1648 просмотров

Добавим

Кроме того, по данным Генштаба, подразделения Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, специализирующееся на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРПК) противника.

Зафиксированы взрывы, дым над промышленной зоной, а также движение карет скорой помощи и пожарной техники в направлении цели. Результаты поражения уточняются

- говорится в сообщении.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Украина
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