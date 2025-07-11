Силы обороны поразили авиационный завод и предприятие по изготовлению ракет для ПВО на территории РФ - Генштаб

Силы беспилотных систем в ночь на 11 июля поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал АО "РСК "МиГ". Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия. Кроме того, украинские военные поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

... в ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили Луховицкий авиационный завод им. Воронина, филиал АО "РСК "МиГ" - говорится в сообщении.

Как сообщили в Генштабе, это предприятие выполняет полный спектр работ - от механической обработки деталей до окончательной сборки, летных испытаний и сдачи российских боевых самолетов МиГ.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории предприятия - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным Генштаба, подразделения Сил специальных операций ВС Украины и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова, специализирующееся на изготовлении ракет к зенитным ракетным и зенитным ракетно-пушечным комплексам (ЗРК/ЗРПК) противника.