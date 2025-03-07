Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямку українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію. Ворог не має успіху у своїх штурмових діях, Сили оборони зупинили його просування. Про це повідомив командир бригади "Спартан", полковник Олексій Хільченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Я вважаю, що за останній час вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Противник не має успіху у своїх штурмових діях, зупинили його просування. Взагалі на Покровському напрямку проводиться його максимальне знищення перед підходами його ще до позиції, знищення логістичних маршрутів - заявив Хільченко.

За його словами, противник проводить постійні перегрупування.

Він виводить свої підрозділи на відновлення, на поповнення особовим складом. На даний час трішки зменшилося в них поповнення особовим складом, але все одно їх ще дуже багато - сказав Хільченко.

Доповнення

16 лютого речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова повідомляв, що українські військові досягли успіху на Покровському напрямку, звільнивши село Піщане, що розташоване приблизно за 5 км на південь від Покровська.