Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку
Київ • УНН
Командир бригади "Спартан" повідомив про стабілізацію ситуації на Покровському напрямку та зупинку просування ворога. Противник проводить перегрупування та поповнення особового складу, але його наступальні дії безуспішні.
На Покровському напрямку українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію. Ворог не має успіху у своїх штурмових діях, Сили оборони зупинили його просування. Про це повідомив командир бригади "Спартан", полковник Олексій Хільченко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Я вважаю, що за останній час вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Противник не має успіху у своїх штурмових діях, зупинили його просування. Взагалі на Покровському напрямку проводиться його максимальне знищення перед підходами його ще до позиції, знищення логістичних маршрутів
За його словами, противник проводить постійні перегрупування.
Він виводить свої підрозділи на відновлення, на поповнення особовим складом. На даний час трішки зменшилося в них поповнення особовим складом, але все одно їх ще дуже багато
Доповнення
16 лютого речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова повідомляв, що українські військові досягли успіху на Покровському напрямку, звільнивши село Піщане, що розташоване приблизно за 5 км на південь від Покровська.