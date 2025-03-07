Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении
Киев • УНН
Командир бригады "Спартан" сообщил о стабилизации ситуации на Покровском направлении и остановке продвижения врага. Противник проводит перегруппировку и пополнение личного состава, но его наступательные действия безуспешны.
На Покровском направлении украинским военным удалось стабилизировать ситуацию. Враг не имеет успеха в своих штурмовых действиях, Силы обороны остановили его продвижение. Об этом сообщил командир бригады "Спартан", полковник Алексей Хильченко в эфире телемарафона, передает УНН.
Я считаю, что за последнее время удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Противник не имеет успеха в своих штурмовых действиях, остановили его продвижение. В целом на Покровском направлении проводится его максимальное уничтожение перед подходами его еще до позиции, уничтожение логистических маршрутов
По его словам, противник проводит постоянные перегруппировки.
Он выводит свои подразделения на восстановление, на пополнение личным составом. На данный момент немного уменьшилось у них пополнение личным составом, но все равно их еще очень много
Дополнение
16 февраля спикер Оперативно-стратегического группирования войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщал, что украинские военные достигли успеха на Покровском направлении, освободив село Песчаное, которое расположено примерно в 5 км на юг от Покровска.