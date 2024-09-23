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Сибіга зустрівся з очільником МЗС Киргизії: говорили про зміцнення торговельно-економічної співпраці

Київ • УНН

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Міністр закордонних справ України провів зустріч з киргизьким колегою Жеенбеком Кулубаєвим. Дипломати обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин та зміцнення торговельно-економічної співпраці між країнами.

В понеділок, 23 вересня, міністр закордонних справ України зустрівся з колегою з Киргизії Жеенбеком Кулубаєвим. Дипломати обговорили зміцнення торговельно-економічної співпраці між країнами. Про це глава МЗС України розповів на своїй сторінці в X, передає УНН.

Деталі

У мене була предметна зустріч з міністром закордонних справ Киргизії Жеенбеком Кулубаєвим. Ми обговорили шляхи розвитку наших двосторонніх відносин і діалогу. Ми також акцентували на зміцненні торговельно-економічної співпраці 

- розповів Сиібга. 

За його словами, Україна зацікавлена ​​у поглибленні зв'язків із країнами Центральної Азії.

Нагадаємо

В понеділок, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з губернатором, сенатором та конгресменом штату Пенсильванія у США, домовившись про активнішу співпрацю.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика
pensylvaniiaПенсильванія
kyrhyzstanКиргизстан
tsentralna-aziiaЦентральна Азія
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

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