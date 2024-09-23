Сибіга зустрівся з очільником МЗС Киргизії: говорили про зміцнення торговельно-економічної співпраці
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів зустріч з киргизьким колегою Жеенбеком Кулубаєвим. Дипломати обговорили шляхи розвитку двосторонніх відносин та зміцнення торговельно-економічної співпраці між країнами.
В понеділок, 23 вересня, міністр закордонних справ України зустрівся з колегою з Киргизії Жеенбеком Кулубаєвим. Дипломати обговорили зміцнення торговельно-економічної співпраці між країнами. Про це глава МЗС України розповів на своїй сторінці в X, передає УНН.
Деталі
У мене була предметна зустріч з міністром закордонних справ Киргизії Жеенбеком Кулубаєвим. Ми обговорили шляхи розвитку наших двосторонніх відносин і діалогу. Ми також акцентували на зміцненні торговельно-економічної співпраці
За його словами, Україна зацікавлена у поглибленні зв'язків із країнами Центральної Азії.
Нагадаємо
В понеділок, 23 вересня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з губернатором, сенатором та конгресменом штату Пенсильванія у США, домовившись про активнішу співпрацю.