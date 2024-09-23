Сибига встретился с главой МИД Киргизии: говорили об укреплении торгово-экономического сотрудничества

В понедельник, 23 сентября, министр иностранных дел Украины встретился с коллегой из Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Дипломаты обсудили укрепление торгово-экономического сотрудничества между странами. Об этом глава МИД Украины рассказал на своей странице в X, передает УНН.

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У меня была предметная встреча с министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым. Мы обсудили пути развития наших двусторонних отношений и диалога. Мы также акцентировали на укреплении торгово-экономического сотрудничества - рассказал Сиибга.

По его словам, Украина заинтересована в углублении связей со странами Центральной Азии.

Напомним,

В понедельник, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с губернатором, сенатором и конгрессменом штата Пенсильвания в США, договорившись о более активном сотрудничестве.