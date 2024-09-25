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Сибіга з головою МЗС Німеччини обговорили оборонну співпрацю та стійкість України напередодні зими

Сибіга з головою МЗС Німеччини обговорили оборонну співпрацю та стійкість України напередодні зими

Київ • УНН

 • 53025 перегляди

Заступник глави МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Обговорено посилення двосторонньої співпраці, особливо в оборонній сфері, та підготовку до зимових викликів.

Андрій Сибіга провів зустріч з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.

Деталі

Під час переговорів сторони обговорили широкий спектр питань, пов'язаних з посиленням двостороннього співробітництва, зокрема в оборонній сфері.

Сибіга висловив подяку Німеччині за підтримку України. Він також наголосив на важливості подальшого розвитку оборонної співпраці між країнами. Однією з ключових тем стала підготовка України до майбутніх викликів, пов'язаних із зимовим періодом та посилення стійкості держави.

Окрему увагу приділили координації спільних зусиль у розширенні глобальної підтримки "Формули миру", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМіністерство закордонних справ України
nimechchynaНімеччина
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

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