Сибіга з головою МЗС Німеччини обговорили оборонну співпрацю та стійкість України напередодні зими
Київ • УНН
Заступник глави МЗС України Андрій Сибіга зустрівся з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Обговорено посилення двосторонньої співпраці, особливо в оборонній сфері, та підготовку до зимових викликів.
Андрій Сибіга провів зустріч з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Під час переговорів сторони обговорили широкий спектр питань, пов'язаних з посиленням двостороннього співробітництва, зокрема в оборонній сфері.
Сибіга висловив подяку Німеччині за підтримку України. Він також наголосив на важливості подальшого розвитку оборонної співпраці між країнами. Однією з ключових тем стала підготовка України до майбутніх викликів, пов'язаних із зимовим періодом та посилення стійкості держави.
Окрему увагу приділили координації спільних зусиль у розширенні глобальної підтримки "Формули миру", ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.
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