Сибига с главой МИД Германии обсудили оборонное сотрудничество и устойчивость Украины накануне зимы

Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

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Во время переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с усилением двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере.

Сибига выразил благодарность Германии за поддержку Украины. Он также отметил важность дальнейшего развития оборонного сотрудничества между странами. Одной из ключевых тем стала подготовка Украины к будущим вызовам, связанным с зимним периодом и усиление устойчивости государства.

Отдельное внимание уделили координации совместных усилий в расширении глобальной поддержки "Формулы мира", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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