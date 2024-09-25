Сибига с главой МИД Германии обсудили оборонное сотрудничество и устойчивость Украины накануне зимы
Киев • УНН
Заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Обсуждались усиление двустороннего сотрудничества, особенно в оборонной сфере, и подготовка к зимним вызовам.
Андрей Сибига провел встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.
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Во время переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с усилением двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной сфере.
Сибига выразил благодарность Германии за поддержку Украины. Он также отметил важность дальнейшего развития оборонного сотрудничества между странами. Одной из ключевых тем стала подготовка Украины к будущим вызовам, связанным с зимним периодом и усиление устойчивости государства.
Отдельное внимание уделили координации совместных усилий в расширении глобальной поддержки "Формулы мира", инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским.
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