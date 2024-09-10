Сибіга обговорив з главою МЗС Австралії можливу передачу списаної військової техніки на потреби ЗСУ

У вівторок, 10 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю колегою з Австралії Пенні Вонг. Дипломати обговорили потреби Сил оборони України. Про це пише УНН з посиланням на Сибігу в X.

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Під час телефонної розмови з Пенні Вонг я подякував Австралії за підтримку та поінформував свою колегу про наші пріоритетні оборонні потреби. Австралійські Bushmaster довели свою ефективність на полі бою, і ми маємо намір розширювати нашу співпрацю щодо цих та інших броньованих машин