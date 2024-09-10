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Сибіга обговорив з главою МЗС Австралії можливу передачу списаної військової техніки на потреби ЗСУ

Сибіга обговорив з главою МЗС Австралії можливу передачу списаної військової техніки на потреби ЗСУ

Київ • УНН

 • 30133 перегляди

Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з колегою з Австралії. Обговорили потреби ЗСУ, ефективність Bushmaster та можливість отримання списаної австралійської бронетехніки.

У вівторок, 10 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю колегою з Австралії  Пенні Вонг. Дипломати обговорили потреби Сил оборони України. Про це пише УНН з посиланням на Сибігу в X.

Деталі

Під час телефонної розмови з Пенні Вонг я подякував Австралії за підтримку та поінформував свою колегу про наші пріоритетні оборонні потреби. Австралійські Bushmaster довели свою ефективність на полі бою, і ми маємо намір розширювати нашу співпрацю щодо цих та інших броньованих машин

- заявив Сибіга.

За його словами, окрім військової допомоги, Україна зацікавлена у списаному обладнанні. У тому числі у великій кількості австралійської списаної бронетехніки та інших зразків.

Австралія вироблятиме протикорабельні ракети спільного із норвезькою оборонною компанією22.08.24, 09:01 • 15059 переглядiв

Це win-win: партнери економлять ресурси, а Україна підвищує свою обороноздатність

- впевнений голова МЗС України.

Нагадаємо

Уряд Австралії виділив Україні додаткову допомогу в розмірі 31 мільйона австралійських доларів, у тому числі 20 мільйонів австралійських доларів для Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти задовольнити енергетичні та гуманітарні потреби країни.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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