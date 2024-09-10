Сибіга обговорив з главою МЗС Австралії можливу передачу списаної військової техніки на потреби ЗСУ
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України провів телефонну розмову з колегою з Австралії. Обговорили потреби ЗСУ, ефективність Bushmaster та можливість отримання списаної австралійської бронетехніки.
У вівторок, 10 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову зі своєю колегою з Австралії Пенні Вонг. Дипломати обговорили потреби Сил оборони України. Про це пише УНН з посиланням на Сибігу в X.
Деталі
Під час телефонної розмови з Пенні Вонг я подякував Австралії за підтримку та поінформував свою колегу про наші пріоритетні оборонні потреби. Австралійські Bushmaster довели свою ефективність на полі бою, і ми маємо намір розширювати нашу співпрацю щодо цих та інших броньованих машин
За його словами, окрім військової допомоги, Україна зацікавлена у списаному обладнанні. У тому числі у великій кількості австралійської списаної бронетехніки та інших зразків.
Австралія вироблятиме протикорабельні ракети спільного із норвезькою оборонною компанією22.08.24, 09:01 • 15059 переглядiв
Це win-win: партнери економлять ресурси, а Україна підвищує свою обороноздатність
Нагадаємо
Уряд Австралії виділив Україні додаткову допомогу в розмірі 31 мільйона австралійських доларів, у тому числі 20 мільйонів австралійських доларів для Фонду енергетичної підтримки України, щоб допомогти задовольнити енергетичні та гуманітарні потреби країни.