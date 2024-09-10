Сибига обсудил с главой МИД Австралии возможную передачу списанной военной техники на нужды ВСУ

Во вторник, 10 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своей коллегой из Австралии Пенни Вонг. Дипломаты обсудили потребности Сил обороны Украины. Об этом пишет УНН с ссылкой на Сибигу в X.

Детали

Во время телефонного разговора с Пенни Вонг я поблагодарил Австралию за поддержку и проинформировал свою коллегу о наших приоритетных оборонных потребностях. Австралийские Bushmaster доказали свою эффективность на поле боя, и мы намерены расширять наше сотрудничество по этим и другим бронированным машинам - заявил Сибига.

По его словам, кроме военной помощи, Украина заинтересована в списанном оборудовании. В том числе в большом количестве австралийской списанной бронетехники и других образцов.

Австралія вироблятиме протикорабельні ракети спільного із норвезькою оборонною компанією

Это win-win: партнеры экономят ресурсы, а Украина повышает свою обороноспособность - уверен глава МИД Украины.

Напомним,

Правительство Австралии выделило Украине дополнительную помощь в размере 31 миллиона австралийских долларов, в том числе 20 миллионов австралийских долларов для Фонда энергетической поддержки Украины, чтобы помочь удовлетворить энергетические и гуманитарные потребности страны.