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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сибига обсудил с главой МИД Австралии возможную передачу списанной военной техники на нужды ВСУ

Сибига обсудил с главой МИД Австралии возможную передачу списанной военной техники на нужды ВСУ

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 10:27  •  3726 просмотра

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Министр иностранных дел Украины провел телефонный разговор с коллегой из Австралии. Обсудили потребности ВСУ, эффективность Bushmaster и возможность получения списанной австралийской бронетехники.

Во вторник, 10 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор со своей коллегой из Австралии  Пенни Вонг. Дипломаты обсудили потребности Сил обороны Украины. Об этом пишет УНН с ссылкой на Сибигу в X.

Детали

Во время телефонного разговора с Пенни Вонг я поблагодарил Австралию за поддержку и проинформировал свою коллегу о наших приоритетных оборонных потребностях. Австралийские Bushmaster доказали свою эффективность на поле боя, и мы намерены расширять наше сотрудничество по этим и другим бронированным машинам

- заявил Сибига.

По его словам, кроме военной помощи, Украина заинтересована в списанном оборудовании. В том числе в большом количестве австралийской списанной бронетехники и других образцов.

Австралія вироблятиме протикорабельні ракети спільного із норвезькою оборонною компанією22 августа 2024, 06:01 • 14697 просмотров

Это win-win: партнеры экономят ресурсы, а Украина повышает свою обороноспособность

- уверен глава МИД Украины.

Напомним,

Правительство Австралии выделило Украине дополнительную помощь в размере 31 миллиона австралийских долларов, в том числе 20 миллионов австралийских долларов для Фонда энергетической поддержки Украины, чтобы помочь удовлетворить энергетические и гуманитарные потребности страны.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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