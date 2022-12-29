Своїми обстрілами росія надає докази майбутньому трибуналу, що вона є країною-терористом – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обстрілюючи територію України, росія надає докази майбутньому трибуналу про те, що вона є країною-терористом та агресором. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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“Тиждень за тижнем росія продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором. Ракетні обстріли та атаки БПЛА по цивільним об’єктам – єдине, що країна-терорист може протиставити потужній та дієвій зброї наших воїнів на полі бою та всім українцям, які наразі об’єднані єдиною метою – відстояти свою волю та свободу”, – написала Маляр у Телеграм.
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Вона наголосила, що Україна має таємну зброю – сила духу, національна свідомість, відвага та сміливість.
“Саме вони надають всім нам сил, щоб долати зло і при цьому зберігати світло та емпатію в серці”, – зазначила Маляр.
Доповнення
Над Києвом сили ППО знищили 16 російських ракет з 16. Через ракетну атаку ворога є пошкодження у трьох районах, у тому числі промислового підприємства.
Також над Одещиною сили ППО вже збили 21 російську ракету, в області внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури.