Своїми обстрілами росія надає докази майбутньому трибуналу, що вона є країною-терористом – Міноборони

Цитата

“Тиждень за тижнем росія продовжує надавати майбутньому трибуналу докази того, що вона є країною-терористом та агресором. Ракетні обстріли та атаки БПЛА по цивільним об’єктам – єдине, що країна-терорист може протиставити потужній та дієвій зброї наших воїнів на полі бою та всім українцям, які наразі об’єднані єдиною метою – відстояти свою волю та свободу”, – написала Маляр у Телеграм.

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Вона наголосила, що Україна має таємну зброю – сила духу, національна свідомість, відвага та сміливість.

“Саме вони надають всім нам сил, щоб долати зло і при цьому зберігати світло та емпатію в серці”, – зазначила Маляр.

Доповнення

Над Києвом сили ППО знищили 16 російських ракет з 16. Через ракетну атаку ворога є пошкодження у трьох районах, у тому числі промислового підприємства.

Також над Одещиною сили ППО вже збили 21 російську ракету, в області внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури.