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Своими обстрелами россия предоставляет доказательства будущему трибуналу, что она является страной-террористом – Минобороны

Киев • УНН

 • 273873 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Обстреливая территорию Украины, россия предоставляет доказательства будущему трибуналу о том, что она является страной-террористом и агрессором. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.

Цитата

“Неделю за неделей россия продолжает предоставлять будущему трибуналу доказательства того, что она является страной-террористом и агрессором. Ракетные обстрелы и атаки БПЛА по гражданским объектам – единственное, что страна-террорист может противопоставить мощному и действенному оружию наших воинов на поле боя и всем украинцам, объединенным единственной целью – отстоять свою волю и свободу”, – написала Маляр в Телеграм.

Детали

Она подчеркнула, что у Украины есть тайное оружие – сила духа, национальное сознание, отвага и смелость.

“Именно они придают всем нам сил, чтобы преодолевать зло и при этом сохранять свет и эмпатию в сердце”, – отметила Маляр.

Дополнение

Над Киевом силы ПВО уничтожили 16 российских ракет из 16. Из-за ракетной атаки врага есть повреждения в трех районах, в том числе промышленного предприятия.

Также над Одесской областью силы ПВО уже сбили 21 российскую ракету, в области вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры.

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