Свою готовність припиняти чи продовжувати війну повинні показати і в росії - Зеленський
Київ • УНН
Україна готова до 30-денного режиму припинення вогню за пропозицією США, якщо рф виконає умови. Під час "тиші" планується підготувати документи щодо гарантій безпеки та тривалого миру.
Коли домовленості про встановлення 30-денного режиму припинення вогню запрацюють, то Україна встигне підготувати з партнерами усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки, але свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в росії. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в росії. Настав час для повної правди
Нагадаємо
У Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.
У ній вказано, що:
Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.
США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.
Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.