Свою готовність припиняти чи продовжувати війну повинні показати і в росії - Зеленський

Коли домовленості про встановлення 30-денного режиму припинення вогню запрацюють, то Україна встигне підготувати з партнерами усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки, але свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в росії. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в росії. Настав час для повної правди - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.

У ній вказано, що:

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.