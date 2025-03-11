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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34184 перегляди

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Свою готовність припиняти чи продовжувати війну повинні показати і в росії - Зеленський

Київ • УНН

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Україна готова до 30-денного режиму припинення вогню за пропозицією США, якщо рф виконає умови. Під час "тиші" планується підготувати документи щодо гарантій безпеки та тривалого миру.

Свою готовність припиняти чи продовжувати війну повинні показати і в росії - Зеленський

Коли домовленості про встановлення 30-денного режиму припинення вогню запрацюють, то Україна встигне підготувати з партнерами усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки, але свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в росії. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів усі аспекти для надійності миру й тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в росії. Настав час для повної правди 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

У Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.

У ній вказано, що:

Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови одночасного виконання рф.

США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Зеленський та Трамп домовилися якнайшвидше укласти ресурсну угоду.

Павло Башинський

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