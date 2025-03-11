Свою готовность прекращать или продолжать войну должны показать и в россии - Зеленский
Киев • УНН
Украина готова к 30-дневному режиму прекращения огня по предложению США, если рф выполнит условия. Во время "тишины" планируется подготовить документы по гарантиям безопасности и длительному миру.
Когда соглашения о введении 30-дневного режима прекращения огня заработают, Украина успеет подготовить с партнерами все аспекты для надежности мира и длительного гарантирования безопасности, но свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в россии. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Когда соглашения заработают, то в течение этих 30 дней тишины мы можем успеть подготовить с партнерами на уровне рабочих документов все аспекты для надежности мира и длительного гарантирования безопасности. Украина готова к миру. Свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в россии. Настало время для полной правды
Напоминаем
В Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента опубликовал совместное заявление по итогам встречи.
В нем указано, что:
Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф.
США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасную помощь Украине.
Зеленский и Трамп договорились как можно скорее заключить ресурсное соглашение.