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Свою готовность прекращать или продолжать войну должны показать и в россии - Зеленский

Киев • УНН

 • 17286 просмотра

Украина готова к 30-дневному режиму прекращения огня по предложению США, если рф выполнит условия. Во время "тишины" планируется подготовить документы по гарантиям безопасности и длительному миру.

Свою готовность прекращать или продолжать войну должны показать и в россии - Зеленский

Когда соглашения о введении 30-дневного режима прекращения огня заработают, Украина успеет подготовить с партнерами все аспекты для надежности мира и длительного гарантирования безопасности, но свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в россии. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Когда соглашения заработают, то в течение этих 30 дней тишины мы можем успеть подготовить с партнерами на уровне рабочих документов все аспекты для надежности мира и длительного гарантирования безопасности. Украина готова к миру. Свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в россии. Настало время для полной правды 

- сказал Зеленский.

Напоминаем

В Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Офис Президента опубликовал совместное заявление по итогам встречи.

В нем указано, что:

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф.

США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасную помощь Украине.

Зеленский и Трамп договорились как можно скорее заключить ресурсное соглашение.

Павел Башинский

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