Світові ціни на нафту продовжили падіння
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у п'ятницю зранку впали в ціні до 61,32 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,50%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,30 долара за барель, втративши 0,65%.
Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.
Як повідомляв УНН, виробництво нафти в Україні за рік зросло на 7,2%.