Світові ціни на нафту продовжили падіння

За даними видання станом на 8:05, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,50%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 52,30 долара за барель, втративши 0,65%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, виробництво нафти в Україні за рік зросло на 7,2%.