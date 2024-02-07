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Світові поставки пропареного рису можуть зіткнутися з труднощами через потенційні плани Індії - Bloomberg

Світові поставки пропареного рису можуть зіткнутися з труднощами через потенційні плани Індії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 30943 перегляди

Індія може продовжити дію 20% експортного мита на пропарений рис, щоб знизити продовольчу інфляцію напередодні національних виборів.

Індія, найбільший у світі постачальник рису, може продовжити експортне мито на пропарений рис (рис парбоїлд) у межах зусиль зниження продовольчої інфляції напередодні національних виборів, крок, який може обмежити світові поставки і відправити ціни на нові піки, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами людей, знайомих із питанням, уряд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який балотуватиметься на третій термін на виборах, що відбудуться у першій половині цього року, розглядає можливість збереження експортного мита на рівні 20%. Пропозиції про заборону експорту пропареного рису не надходило, заявили джерела. Наразі термін дії мита спливає 31 березня.

Будь-який такий крок може сприяти зростанню базових цін на азіатський рис, які коливаються поблизу 15-річного максимуму після того, як Індія почала обмежувати продаж ключових сортів у 2023 році. Це було б поганою новиною для деяких країн Західної Африки та Близького Сходу, які покладаються на цю південноазіатську країну у більшості своїх потреб в основних продуктах харчування, вказує видання.

Доповнення

За даними уряду, загальний експорт рису з Індії впав на 29% порівняно з роком раніше до 12,3 млн тонн у період з 1 квітня по 21 січня. Поставки пропареного рису за цей період впали на 6,5% до 5,8 млн тонн.

Пропарений рис, частку якого до введення обмежень припадало близько 30% загального експорту Індії, є результатом процесу, що включає часткове кип'ятіння рису-сирцю перед помолом, щоб підвищити його харчову цінність і змінити текстуру приготовленого рису. У 2022-2023 роках частка цієї південноазіатської країни у світовій торгівлі рисом становила близько 40%.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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