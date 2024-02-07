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Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

Мировые поставки пропаренного риса могут столкнуться с трудностями из-за потенциальных планов Индии - Bloomberg

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 14:54  •  12825 просмотра

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Индия может продлить действие 20% экспортной пошлины на пропаренный рис, чтобы снизить продовольственную инфляцию в преддверии национальных выборов.

Индия, крупнейший в мире поставщик риса, может продлить экспортную пошлину на пропаренный рис (рис парбоилд) в рамках усилий снижения продовольственной инфляции в преддверии национальных выборов, шаг, который может ограничить мировые поставки и отправить цены на новые пики, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам людей, знакомых с вопросом, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди, который будет баллотироваться на третий срок на выборах, которые состоятся в первой половине этого года, рассматривает возможность сохранения экспортной пошлины на уровне 20%. Предложения о запрете экспорта пропаренного риса не поступало, заявили источники. Сейчас срок действия пошлины истекает 31 марта.

Любой такой шаг может способствовать росту базовых цен на азиатский рис, которые колеблются вблизи 15-летнего максимума после того, как Индия начала ограничивать продажу ключевых сортов в 2023 году. Это было бы плохой новостью для некоторых стран Западной Африки и Ближнего Востока, которые полагаются на эту южноазиатскую страну в большинстве своих потребностей в основных продуктах питания, указывает издание.

Дополнение

По данным правительства, общий экспорт риса из Индии упал на 29% по сравнению с годом ранее до 12,3 млн тонн в период с 1 апреля по 21 января. Поставки пропаренного риса за этот период упали на 6,5% до 5,8 млн тонн.

Пропаренный рис, на долю которого до введения ограничений приходилось около 30% общего экспорта Индии, является результатом процесса, включающего частичное кипячение риса-сырца перед помолом, чтобы повысить его пищевую ценность и изменить текстуру приготовленного риса. В 2022-2023 годах доля этой южноазиатской страны в мировой торговле рисом составляла около 40%.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
bloomberg-lpBloomberg L.P.
indiyaИндия
narendra-modiНарендра Моди
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Global steamed rice supply could face challenges from India's potential plans - Bloomberg
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