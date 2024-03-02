"Світлини, що розривають серце на шматки": жертвою атаки рф на Одесу стала 3-річна дитина - ДСНС
Київ • УНН
За повідомленням Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в результаті нічного обстрілу Одеси російськими військами загинула 3-річна дитина.
Однією з жертв нічної атаки рф на Одесу стала 3-річна дитина, повідомили в ДСНС України, оприлюднивши світлини, пише УНН.
Світлини, що розривають серце на шматки… 3-річна дитина. Вбита "нелюдами" в Одесі. Це неможливо забути! Це неможливо пробачити! "недокраїна" повинна відповісти за кожного нашого, маленького янголятка!
В Одесі та області оголосили жалобу за жертвами нічної атаки рф02.03.24, 12:00 • 25282 перегляди