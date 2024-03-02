"Фотографии, разрывающие сердце на куски": жертвой атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок - ГСЧС

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
  •  122551 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  143597 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  139221 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  172138 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  188349 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  160859 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  155427 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  155285 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  169507 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171904 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
"Фотографии, разрывающие сердце на куски": жертвой атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок - ГСЧС

"Фотографии, разрывающие сердце на куски": жертвой атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок - ГСЧС

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 10:34  •  6060 просмотра

Read in English

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ночного обстрела Одессы российскими войсками погиб 3-летний ребенок.

Одной из жертв ночной атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок, сообщили в ГСЧС Украины, обнародовав фотографии, пишет УНН.

Фотографии, разрывающие сердце на куски... 3-летний ребенок. Убитый "нелюдями" в Одессе. Это невозможно забыть! Это невозможно простить! "недострана" должна ответить за каждого нашего, маленького ангелочка!

- указали в ГСЧС.

В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф2 марта 2024, 10:00 • 10453 просмотра

Image
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
odessaОдесса
"Світлини, що розривають серце на шматки": жертвою атаки рф на Одесу стала 3-річна дитина - ДСНС
"Photos that tear your heart to pieces": a 3-year-old child became a victim of the Russian attack on Odesa - SES
Новости по теме

"Фотографии, разрывающие сердце на куски": жертвой атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок - ГСЧС

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ночного обстрела Одессы российскими войсками погиб 3-летний ребенок.

Война •   •  6060 просмотра
"Фотографии, разрывающие сердце на куски": жертвой атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок - ГСЧС

В Киеве авария на водопроводе: 16 домов без воды, ограничили движение транспорта

Движение транспорта на улице Сечевых Стрельцов в Киеве частично ограничено из-за повреждения водопроводной трубы, в результате чего 16 домов и некоторые учреждения временно остались без воды.

Общество •   •  7921 просмотра
В Киеве авария на водопроводе: 16 домов без воды, ограничили движение транспорта

российские самолеты А-50 уже шестой день не появляются над Азовским морем - Игнат

Представитель ВС ВС Украины сообщил, что российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 не были замечены над Азовским морем в течение шести дней.

Война •   •  8460 просмотра
российские самолеты А-50 уже шестой день не появляются над Азовским морем - Игнат

Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго

В Украине более 350 потребителей в 4 населенных пунктах были лишены газоснабжения из-за повреждения стального газопровода в Харьковской области, а 144 жителя квартир в Одессе остались без света из-за атаки беспилотника.

Общество •   •  9650 просмотра
Украина снова оказала аварийную помощь Польше электричеством, в Одессе обесточивание из-за атаки рф - Минэнерго

В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф

Завтра в Одессе и области будет объявлен траур из-за человеческих жертв в результате атаки российского беспилотника.

Общество •   •  10453 просмотра
В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф

"Не сторговались": белорусы и россияне не смогли согласовать цену на детали для "Градов" - ГУР

Российские и белорусские предприятия не смогли договориться о цене на изготовление деталей для РСЗО "Град".

Война •   •  11494 просмотра
"Не сторговались": белорусы и россияне не смогли согласовать цену на детали для "Градов" - ГУР

В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в жилом массиве Ахтырского района Сумской области, возникший в результате ночного вражеского обстрела.

Война •   •  10907 просмотра
В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС

Партизаны отслеживают все грузопотоки в оккупированном Крыму - "АТЕШ"

Движение "АТЕШ" сообщило о движении российских военных грузов в оккупированном Крыму.

Война •   •  12270 просмотра
Партизаны отслеживают все грузопотоки в оккупированном Крыму - "АТЕШ"

Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС

Ребенка нашли мертвым под завалами дома, разрушенного в результате российской атаки в Одессе; погибли 3 человека и еще 8 получили ранения.

Война •   •  20220 просмотра
Под завалами в Одессе обнаружено тело погибшего ребенка - ГСЧС

Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты

Представитель ВС ВС Украины заявил, что они получили дополнительные инструменты для противодействия российским самолетам, заставляя врага чувствовать себя менее свободно в небе.

Война •   •  19433 просмотра
Игнат о массовом самолетопаде врага: Воздушные силы получили дополнительные инструменты