"Фотографии, разрывающие сердце на куски": жертвой атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок - ГСЧС
Киев • УНН
По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ночного обстрела Одессы российскими войсками погиб 3-летний ребенок.
Одной из жертв ночной атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок, сообщили в ГСЧС Украины, обнародовав фотографии, пишет УНН.
Фотографии, разрывающие сердце на куски... 3-летний ребенок. Убитый "нелюдями" в Одессе. Это невозможно забыть! Это невозможно простить! "недострана" должна ответить за каждого нашего, маленького ангелочка!
В Одессе и области объявили траур по жертвам ночной атаки рф2 марта 2024, 10:00 • 10453 просмотра
"Фотографии, разрывающие сердце на куски": жертвой атаки рф на Одессу стал 3-летний ребенок - ГСЧС
По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате ночного обстрела Одессы российскими войсками погиб 3-летний ребенок.
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