Сутички у Бейруті: у МЗС повідомили, чи є серед постраждалих українці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Громадян України серед постраждалих під час сутичок у ліванському Бейруті наразі немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці в Twitter, пише УНН.
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“Слідкуємо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих наразі немає. Українське посольство відкрило цілодобову „гарячу лінію“ для надання допомоги українцям: +961 5921 668”, — написав дипломат.
Деталі
Раніше УНН писав про те, що в четвер демонстрація проти провідного судді в справі торішнього руйнівного вибуху в порту Бейрута обернулася насильством.
За даними ЗМІ, не менше трьох осіб загинули і 20 отримали поранення, всі в результаті стрілянини, яку відкрили під час мітингу.
Контекст
4 серпня 2020 року у порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри, в результаті чого загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух також викликав великі руйнування в місті. Завдані збитки орієнтовно становили, більш ніж 15 млрд доларів. 10 серпня на тлі масових заворушень і акцій протесту уряд Лівану подав у відставку, заявивши, що цей крок не означає “відхід від відповідальності”.
Додамо, що за даними OCCRP, селітра, яка зруйнувала кілька кварталів в Бейруті, належала фірмі з орбіти бізнесмена з Дніпра.