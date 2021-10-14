Сутички у Бейруті: у МЗС повідомили, чи є серед постраждалих українці

Цитата

“Слідкуємо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих наразі немає. Українське посольство відкрило цілодобову „гарячу лінію“ для надання допомоги українцям: +961 5921 668”, — написав дипломат.

Деталі

Раніше УНН писав про те, що в четвер демонстрація проти провідного судді в справі торішнього руйнівного вибуху в порту Бейрута обернулася насильством.

За даними ЗМІ, не менше трьох осіб загинули і 20 отримали поранення, всі в результаті стрілянини, яку відкрили під час мітингу.

Контекст

4 серпня 2020 року у порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри, в результаті чого загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух також викликав великі руйнування в місті. Завдані збитки орієнтовно становили, більш ніж 15 млрд доларів. 10 серпня на тлі масових заворушень і акцій протесту уряд Лівану подав у відставку, заявивши, що цей крок не означає “відхід від відповідальності”.



Додамо, що за даними OCCRP, селітра, яка зруйнувала кілька кварталів в Бейруті, належала фірмі з орбіти бізнесмена з Дніпра.