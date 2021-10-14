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Танки і стрілянина під час мітингів перетворили Бейрут в зону бойових дій

Київ • УНН

 • 15825 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Розміщення танків і перестрілка перетворили Бейрут в «зону бойових дій» в четвер після того, як демонстрація проти провідного судді в справі торішнього руйнівного вибуху в порту обернулася насильством, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

За словами медиків, не менше трьох осіб загинули і 20 отримали поранення, всі в результаті стрілянини, яку відкрили під час мітингу.

За повідомленнями кореспондентів агентства, місцеві жителі ховалися в коридорах своїх будинків подалі від вікон, деякі з них були розбиті в результаті пострілів.

Армія повідомила про "черги стрільби" в житловому районі Бадару.

"Армія поспішила оточити територію і розвернутися в її околицях і біля їх входу. Почалися патрулі, а також пошук стрільців для їх затримання", - заявили в поліції.

Повідомляється також, що армія попередила, що буде відкривати вогонь по будь-кому, хто стріляє бойовими патронами, і закликала мирних жителів покинути район.

Політична напруженість у зв'язку з розслідуванням вибуху в порту наростає на тлі того, як "Хезболла" закликає до зміщення ліванського судді Тарека Бітара, який очолює створену урядом комісію з розслідування вибуху в порту, звинувачуючи того в упередженості.

Суддя раніше намагався допитати низку високопоставлених політиків і співробітників служби безпеки, в тому числі союзників "Хезболли", підозрюваних у халатності, що призвела до вибуху в порту.

За даними ЗМІ, хоча ніхто з її членів не став мішенню для розслідування, "Хезболла" звинуватила Бітара в проведенні політизованого розслідування, спрямованого тільки на певних людей.

Контекст

4 серпня 2020 року у порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри, в результаті чого загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух також викликав великі руйнування в місті. Завдані збитки орієнтовно становили, більш ніж 15 млрд доларів. 10 серпня на тлі масових заворушень і акцій протесту уряд Лівану подав у відставку, заявивши, що цей крок не означає "відхід від відповідальності".

Додамо, що за даними OCCRP, селітра, яка зруйнувала кілька кварталів в Бейруті, належала фірмі з орбіти бізнесмена з Дніпра.

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