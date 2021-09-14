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Взрыв в Ливане: селитра, которая взорвалась в порту Бейрута, принадлежала фирме с орбиты бизнесмена из Днепра - OCCRP

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Селитра, которая разрушила несколько кварталов в Бейруте, принадлежала фирме с орбиты бизнесмена из Днепра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Детали

Сообщается, зарегистрированная в Лондоне компания Savaro Ltd, которая оформила перевозки более двух с половиной тысяч тонн селитры на судне Rhosus, действительно связана с украинским бизнесменом из Днепра Владимиром Вербоноль.
Согласно данным расследования, по меньшей мере с 2001 года основаны с его участием компании занимались продажей удобрений, оборудованием для металлургии, а также программным обеспечением и вебдизайн.

Так, журналисты во время изучения документов пришли к выводу, что компания Savaro Ltd была частью большей бизнес-сети с центром в Днепре, которая торговала аммиачной селитрой, как могла быть использована в производстве взрывчатых веществ. Выяснить, кто владеет Savaro Ltd, оказалось сладно, ведь информация была скрыта за номинальными директорами и акционерами компаний. География этой бизнес-структуры охватывает также Англию, Шотландию, Карибский регион, США и южную часть Тихого океана.

Дополнение

Выгружен шесть лет назад в порту Бейрута груз аммиачной селитры хранился на складе и сдетонировал 4 августа. Мощность взрыва составила 1,5 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов, погибли около 200 человек, пострадали 6,5 тысячи, более 300 000 граждан остались без крыши над головой. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало возгорание, произошедшее во время сварочных работ, аммиачной селитры, которая хранилась в одном из портовых ангаров.

10 августа на фоне массовых беспорядков и акций протеста правительство Ливана подал в отставку, заявив, что этот шаг не означает "уход от ответственности".

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