Вибух у Лівані: селітра, яка вибухнула у порту Бейрута, належала фірмі з орбіти бізнесмена з Дніпра — OCCRP

Деталі

Повідомляється, що зареєстрована в Лондоні компанія Savaro Ltd, яка оформила перевезення понад двох з половиною тисяч тонн селітри на судні Rhosus, дійсно пов’язана з українським бізнесменом з Дніпра Володимиром Вербонолем.

Згідно з даними розслідування, щонайменше з 2001 року засновані за його участю компанії займалися продажем добрив, обладнанням для металургії, а також програмним забезпеченням та вебдизайном.

Так, журналісті під час вивчення документів дійшли висновку, що компанія Savaro Ltd була частиною більшої бізнес-мережі з центром у Дніпрі, яка торгувала аміачною селітрою, як могла бути використана у виробництві вибухових речовин. З’ясувати, хто володіє Savaro Ltd, виявилося сладно, адже інформація була прихована за номінальними директорами та акціонерами фірм. Географія цієї бізнес-структури охоплює також Англію, Шотландію, Карибський регіон,США та південну частину Тихого океану.

Доповнення

Вивантажений шість років тому в порту Бейрута вантаж аміачної селітри зберігався на складі і здетонував 4 серпня. Потужність вибуху склала 1,5 тисячі тонн у тротиловому еквіваленті. Вибуховою хвилею були знищені і пошкоджені тисячі будинків, загинули близько 200 осіб, постраждали 6,5 тисячі, понад 300 тисяч громадян залишилися без даху над головою. За даними МВС Лівану, причиною вибуху стало загоряння, що сталося під час зварювальних робіт, аміачної селітри, яка зберігалася в одному з портових ангарів.

10 серпня на тлі масових заворушень і акцій протесту уряд Лівану подав у відставку, заявивши, що цей крок не означає “відхід від відповідальності”.



