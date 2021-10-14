Танки и стрельба во время митингов превратили Бейрут в зону боевых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Размещение танков и перестрелка превратили Бейрут в «зону боевых действий» в четверг после того, как демонстрация против ведущего судьи в деле прошлогоднего разрушительного взрыва в порту обернулась насилием, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
По словам медиков, не менее трех человек погибли и 20 получили ранения, все в результате стрельбы, которую открыли во время митинга.
По сообщениям корреспондентов агентства, местные жители прятались в коридорах своих домов подальше от окон, некоторые из них были разбиты в результате выстрелов.
Армия сообщила о “очередях стрельбы” в жилом районе Бадаро.
“Армия поспешила оцепить территорию и развернуться в ее окрестностях и у их входа. Начались патрули, а также поиск стрелков для их задержания”, — заявили в полиции.
Сообщается также, что армия предупредила, что будет открывать огонь по любому, кто стреляет боевыми патронами, и призвала мирных жителей покинуть район.
Политическая напряженность в связи с расследованием взрыва в порту нарастает на фоне того, как “Хезболла” призывает к смещению ливанского судьи Тарека Битара, возглавляющего созданную правительством комиссию по расследованию взрыва в порту, обвиняя того в предвзятости.
Судья ранее пытался допросить ряд высокопоставленных политиков и сотрудников службы безопасности, в том числе союзников “Хезболлы”, подозреваемых в халатности, приведшей к взрыву в порту.
По данным СМИ, хотя никто из ее членов не стал мишенью для расследования, “Хезболла” обвинила Битара в проведении политизированного расследования, направленного только на определенных людей.
Контекст
4 августа 2020 в порту Бейрута взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе. Причиненный ущерб ориентировочно составил, более чем 15 млрд долларов. 10 августа на фоне массовых беспорядков и акций протеста правительство Ливана подало в отставку, заявив, что этот шаг не означает “уход от ответственности”.
Добавим, что по данным OCCRP, селитра, которая разрушила несколько кварталов в Бейруте, принадлежала фирме с орбиты бизнесмена из Днепра.