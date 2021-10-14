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Столкновения в Бейруте: в МИД сообщили, есть ли среди пострадавших украинцы

Столкновения в Бейруте: в МИД сообщили, есть ли среди пострадавших украинцы

Киев  •  УНН

 • 17794 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Граждан Украины среди пострадавших во время столкновений в ливанском Бейруте пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших пока нет. Украинское посольство открыло круглосуточную "горячую линию" для оказания помощи украинцам: +961 5921 668", - написал дипломат.

Детали

Ранее УНН писал о том, что в четверг демонстрация против ведущего судьи в деле прошлогоднего разрушительного взрыва в порту Бейрута обернулась насилием.

По данным СМИ, не менее трех человек погибли и 20 получили ранения, все в результате стрельбы, которую открыли во время митинга.

Контекст

4 августа 2020 в порту Бейрута взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе. Причиненный ущерб ориентировочно составил более 15 млрд долларов. 10 августа на фоне массовых беспорядков и акций протеста правительство Ливана подало в отставку, заявив, что этот шаг не означает "уход от ответственности".

Добавим, что по данным OCCRP, селитра, которая разрушила несколько кварталов в Бейруте, принадлежала фирме с орбиты бизнесмена из Днепра.

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