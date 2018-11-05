Суркіс виявився клієнтом засудженого за відмивання грошей букмекера Трінчера - ЗМІ

Як зазначає іноземне видання The Smoking Gun, Трінчер є вихідцем з Росії. У 2014 році він був засуджений судом США до п'яти років в'язниці за рекет, вимагання, організацію незаконного грального бізнесу і відмивання грошей.

"Трінчер зіграв ключову роль в організації злочинного угруповання ("Тайваньчік-Трінчер" - ред.), яка, починаючи з 2006 року, відмила в цілому близько 100 мільйонів доларів через азартні ігри і букмекерство", - нагадує видання.

За даними американських правоохоронних органів, угруповання Трінчера тримало міжнародний спортивний тоталізатор, який обслуговував багатих людей з Росії, України і ЄС. Так, в ході розслідування, яке призвело до кримінальних обвинувачень щодо Трінчера, агенти ФБР отримали дозвіл суду на прослуховування його стільникового телефону протягом декількох місяців.

"Прослуховуючи телефон Трінчера, агенти виявили, що його клієнти робили величезні ставки на азартні ігри. Під час бесіди, датованій квітнем 2012 року, Трінчер і його колега обговорили, як одна людина мала заплатити 2,3 млн дол., а житель Монако - 500 тис. дол. за чотири місяці заборгованості.

Слідчі також дізналися, що клієнтура Трінчера включає в себе численних мільярдерів, зокрема московського титану нерухомості Романа Манашірова і Ігор Суркіса, власника київського "Динамо", найбільшої футбольної команди України", - пише видання.

Нагадаємо, за даними американського видання The Sports Daily, прізвище віце-президент УЄФА Григорія Суркіса потрапило у звіти фінансових розслідувань ФБР як учасника корупційних дій "у футбольному світі".

Після цього, як уточнює The Sports Daily, Суркіса-старшого стали уникати в УЄФА.