Супутники та дрони США можуть мати визначальну роль у післявоєнному моніторингу сходу України

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30185 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46668 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51270 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56867 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68947 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57145 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56238 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120458 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82135 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226881 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21650 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12560 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18500 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17280 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18839 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88960 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120458 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226881 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403798 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11248 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17293 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18514 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21663 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75346 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Супутники та дрони США можуть мати визначальну роль у післявоєнному моніторингу сходу України

Київ • УНН

 • 14068 перегляди

Велика Британія сподівається, що США нададуть супутники та безпілотники для спостереження за лінією фронту на сході України. Це необхідно для контролю за дотриманням угоди про припинення вогню.

Супутники та дрони США можуть мати визначальну роль у післявоєнному моніторингу сходу України

В рамках імовірної угоди про припинення вогню в Україні, ступінь важливості американських гарантій безпеки є винятковим, вважають британські джерела, на які посилається видання The Times.

Збройні сили США мають сотні військових супутників і тисячі комерційних супутників. Майбутня роль цих систем у питаннях моніторингу лінії фронту на сході України може бути ключовим фактором у дотриманні режиму припинення вогню, передає УНН.

Британія сподівається, що Сполучені Штати нададуть безпілотники і супутники для моніторингу лінії фронту на сході України в рамках угоди про припинення вогню

- пише Times.

Прем'єр-міністр уряду Сполученого Королівства Кір Стармер нещодавно заявив, що американські гарантії безпеки є "життєво важливими" для будь-якої миротворчої місії, і він лобіює доступ до американської розвідки.

Якщо США домовляться про перемир'я України з росією,  тоді по обидві сторони лінії фронту може з'явитися "буферна зона", пише видання. Щоб забезпечити дотримання режиму припинення вогню, американські безпілотники та супутники будуть стежити за цією територією, запобігаючи поновленню конфлікту.

"Американські супутники для спостереження за лінією фронту на предмет будь-яких порушень", - це те на що вказують у британських джерелах.

Відповідна інформація з'явилась перед тим, як прем’єр-міністр Стармер прийме в четвер у Лондоні військових керівників "коаліції охочих" для переговорів щодо проблем розгортання 30 000 міжнародних військ в Україні.

Довідка

Збройні сили США мають 247 військових супутників і тисячі комерційних супутників. Вважаються, що подібний потенціал здатен забезпечити  неперевершену картину східної України, яку європейські армії насилу могли б відтворити.

Миротворці ЄС в Україні: експерт розповів, чи реалістичний план Британії21.02.25, 13:50 • 149456 переглядiв

Доповнення

Перед телефонною розмовою президента США Трампа з путіним, Британія провела насичені дипломатичні вихідні, намагаючись розблокувати гарантії безпеки США, які, як вважається, також включають подальше розгортання американських систем протиповітряної оборони для збиття російських балістичних і крилатих ракет.

Нагадаємо

УНН передавав, що французький супутниковий оператор Eutelsat веде переговори з європейськими урядами щодо надання зв'язку в Україні. Компанія може швидко розгорнути обладнання для критичної інфраструктури та військових потреб.

Австралія готова розглянути можливість відправлення миротворців в Україну у разі припинення вогню15.03.25, 23:23 • 17848 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаТехнології
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19