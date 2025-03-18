Супутники та дрони США можуть мати визначальну роль у післявоєнному моніторингу сходу України

В рамках імовірної угоди про припинення вогню в Україні, ступінь важливості американських гарантій безпеки є винятковим, вважають британські джерела, на які посилається видання The Times.

Збройні сили США мають сотні військових супутників і тисячі комерційних супутників. Майбутня роль цих систем у питаннях моніторингу лінії фронту на сході України може бути ключовим фактором у дотриманні режиму припинення вогню, передає УНН.

Британія сподівається, що Сполучені Штати нададуть безпілотники і супутники для моніторингу лінії фронту на сході України в рамках угоди про припинення вогню - пише Times.

Прем'єр-міністр уряду Сполученого Королівства Кір Стармер нещодавно заявив, що американські гарантії безпеки є "життєво важливими" для будь-якої миротворчої місії, і він лобіює доступ до американської розвідки.

Якщо США домовляться про перемир'я України з росією, тоді по обидві сторони лінії фронту може з'явитися "буферна зона", пише видання. Щоб забезпечити дотримання режиму припинення вогню, американські безпілотники та супутники будуть стежити за цією територією, запобігаючи поновленню конфлікту.

"Американські супутники для спостереження за лінією фронту на предмет будь-яких порушень", - це те на що вказують у британських джерелах.

Відповідна інформація з'явилась перед тим, як прем’єр-міністр Стармер прийме в четвер у Лондоні військових керівників "коаліції охочих" для переговорів щодо проблем розгортання 30 000 міжнародних військ в Україні.

Довідка

Збройні сили США мають 247 військових супутників і тисячі комерційних супутників. Вважаються, що подібний потенціал здатен забезпечити неперевершену картину східної України, яку європейські армії насилу могли б відтворити.

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Доповнення

Перед телефонною розмовою президента США Трампа з путіним, Британія провела насичені дипломатичні вихідні, намагаючись розблокувати гарантії безпеки США, які, як вважається, також включають подальше розгортання американських систем протиповітряної оборони для збиття російських балістичних і крилатих ракет.

Нагадаємо

УНН передавав, що французький супутниковий оператор Eutelsat веде переговори з європейськими урядами щодо надання зв'язку в Україні. Компанія може швидко розгорнути обладнання для критичної інфраструктури та військових потреб.

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