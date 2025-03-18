Спутники и дроны США могут играть определяющую роль в послевоенном мониторинге востока Украины

В рамках вероятного соглашения о прекращении огня в Украине, степень важности американских гарантий безопасности является исключительной, считают британские источники, на которые ссылается издание The Times.

Вооруженные силы США имеют сотни военных спутников и тысячи коммерческих спутников. Будущая роль этих систем в вопросах мониторинга линии фронта на востоке Украины, может быть ключевым фактором в соблюдении режима прекращения огня, передает УНН.

Британия надеется, что Соединенные Штаты предоставят беспилотники и спутники для мониторинга линии фронта на востоке Украины в рамках соглашения о прекращении огня - пишет Times.

Премьер-министр правительства Соединенного Королевства Кир Стармер недавно заявил, что американские гарантии безопасности являются "жизненно важными" для любой миротворческой миссии, и он лоббирует доступ к американской разведке.

Если США договорятся о перемирии Украины с россией, тогда по обе стороны линии фронта может появиться "буферная зона", пишет издание. Чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня, американские беспилотники и спутники будут следить за этой территорией, предотвращая возобновление конфликта.

"Американские спутники для наблюдения за линией фронта на предмет каких-либо нарушений", - это то на что указывают в британских источниках.

Соответствующая информация появилась перед тем, как премьер-министр Стармер примет в четверг в Лондоне военных руководителей "коалиции желающих" для переговоров по проблемам развертывания 30 000 международных войск в Украине.

Справка

Вооруженные силы США имеют 247 военных спутников и тысячи коммерческих спутников. Считаются, что подобный потенциал способен обеспечить непревзойденную картину восточной Украины, которую европейские армии с трудом могли бы воспроизвести.

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Дополнение

Перед телефонным разговором президента США Трампа с путиным, Британия провела насыщенные дипломатические выходные, пытаясь разблокировать гарантии безопасности США, которые, как считается, также включают дальнейшее развертывание американских систем противовоздушной обороны для сбития российских баллистических и крылатых ракет.

Напомним

УНН передавал, что французский спутниковый оператор Eutelsat ведет переговоры с европейскими правительствами о предоставлении связи в Украине. Компания может быстро развернуть оборудование для критической инфраструктуры и военных нужд.

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