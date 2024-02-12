Сумщину росіяни обстріляли двічі за ніч - ОВА

Російські війська вночі двічі обстріляли Сумську область, що призвело до 4 вибухів, повідомили у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

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"Уночі росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи з мінометів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як вказано, обстрілів зазнали Краснопільська та Новослобідська громади.

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