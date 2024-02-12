Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  192926 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  250230 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  213413 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  258889 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  294053 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  234916 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  200127 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  213841 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  210703 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Эксклюзив
В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  207941 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
telegramТелеграмма
sumyСумы
Loading...
Новости по теме

Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА

Российские войска обстреляли из минометов две громады Сумской области, вызвав четыре взрыва, но о жертвах не сообщается.

Война •   •  3838 просмотра
Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА

Глава Пентагона передал обязанности заместителю после госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс после того, как был госпитализирован из-за срочной проблемы с мочевым пузырем.

Здоровье •   •  4673 просмотра
Глава Пентагона передал обязанности заместителю после госпитализации

На Запорожье армия рф осуществила 199 ударов, в том числе 72 дроновых атаки

За минувшие сутки российские войска совершили 199 обстрелов 22 населенных пунктов в Запорожской области Украины, в том числе 72 удара беспилотников и 117 артиллерийских ударов.

Война •   •  8927 просмотра
На Запорожье армия рф осуществила 199 ударов, в том числе 72 дроновых атаки

Харьковскую область ночью обстрелял враг, поврежден газопровод - ОВА

Российские войска ночью обстреляли два села в Харьковской области, повредив газопровод и жилой дом, а также обстреляли до 20 населенных пунктов в регионе в течение суток.

Война •   •  11485 просмотра
Харьковскую область ночью обстрелял враг, поврежден газопровод - ОВА

Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Министр обороны США Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 11 февраля в связи с неотложными урологическими проблемами, требующими поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.

Новости Мира •   •  10378 просмотра
Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Четыре вражеские "шахеды" уничтожены ночью в Николаевской области

Четыре беспилотника-камикадзе были сбиты ночью в Николаевской области, а российские войска также обстреляли две громады, но обошлось без жертв.

Война •   •  14150 просмотра
Четыре вражеские "шахеды" уничтожены ночью в Николаевской области

По Херсонской области россияне выпустили 194 снаряда, трое раненых - ОВА

За минувшие сутки российские войска 32 раза обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы и объекты инфраструктуры и ранив трех человек.

Война •   •  16430 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 194 снаряда, трое раненых - ОВА

На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

Украинские защитники уничтожили ракету и 6 беспилотников в Днепропетровской области. 29 000 человек остались без света в Павлоградском районе и 10 000 абонентов без воды в Терновке после пожара на энергетическом объекте.

Война •   •  17917 просмотра
На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 396 тысячам

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, потери рф в личном составе и технике в Украине достигли более 395 000 военнослужащих, более 6400 танков, а также тысячи других единиц военной техники и оборудования.

Война •   •  16454 просмотра
Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 396 тысячам

За минувшие сутки рф осуществила 4 ракетных удара, 110 авиационных атак, 95 залповых обстрелов

За прошедшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений: россия осуществила 4 ракетных удара и 110 авиационных ударов. Также враг провел 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война •   •  20336 просмотра
За минувшие сутки рф осуществила 4 ракетных удара, 110 авиационных атак, 95 залповых обстрелов