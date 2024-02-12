Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА

На Днепропетровщине атака рф на энергетический объект привела к отключению: 29 000 абонентов без света и 10 000 без воды.

Украинские защитники уничтожили ракету и 6 беспилотников в Днепропетровской области. 29 000 человек остались без света в Павлоградском районе и 10 000 абонентов без воды в Терновке после пожара на энергетическом объекте.