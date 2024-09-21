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Сухо та до 26° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Сухо та до 26° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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21 вересня в Україні очікується суха погода з температурою вдень 21-26°C. Вітер північно-східний 5-10 м/с, без опадів. У Києві та області вночі 6-11°C, вдень 21-26°C.

В Україні сьогодні очікується суха погода з температурою вдень 21-26°C, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 21 вересня без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.    

Температура вночі 6-11°, на півдні країни до 15°; вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°.

На Київщині

Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 21-26°, у Києві вночі близько 10°, удень 23-25°.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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