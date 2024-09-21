Сухо и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
21 сентября в Украине ожидается сухая погода с температурой днем 21-26°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. В Киеве и области ночью 6-11°C, днем 21-26°C.
В Украине сегодня ожидается сухая погода с температурой днем 21-26°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 21 сентября без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.
В Киевской области
Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°, в Киеве ночью около 10°, днем 23-25°.