Сухо и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидается сухая погода с температурой днем 21-26°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 21 сентября без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°, в Киеве ночью около 10°, днем 23-25°.