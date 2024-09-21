Сухо и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

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Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные
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Пять увлекательных детективных сериалов: что посмотреть в эти выходные

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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется
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Кабмин утвердил аудиторов НАБУ, однако не определился, когда он начнется

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Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины
  •  116067 просмотра

Демограф: доступ к транзакционной информации банков позволил бы точнее оценить количество населения Украины

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АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат
  •  121185 просмотра

АРМА проиграло Верховный Суд и снова потеряло доступ к своим счетам - адвокат

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Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
20 сентября 2024, 07:38  •  116629 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
20 сентября 2024, 06:50  •  143787 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
20 сентября 2024, 06:39  •  115043 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
19 сентября 2024, 12:40  •  142346 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
19 сентября 2024, 12:09  •  220860 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

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Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
19 сентября 2024, 10:36  •  155114 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

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19 сентября 2024, 03:07  •  173773 просмотра
Актуальное
Сухо и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

21 сентября 2024, 06:20  •  6480 просмотра

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21 сентября в Украине ожидается сухая погода с температурой днем 21-26°C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. В Киеве и области ночью 6-11°C, днем 21-26°C.

В Украине сегодня ожидается сухая погода с температурой днем 21-26°C, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 21 сентября без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.    

Температура ночью 6-11°, на юге страны до 15°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°, в Киеве ночью около 10°, днем 23-25°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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