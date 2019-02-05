Суд зняв електронний браслет та повернув закордонний паспорт Продану

"Вчора, четвертого лютого Солом’янський районний суд міста Києва частково задовольнив клопотання прокурорів Спеціальної антикорупційної прокуратури та всупереч нашої позиції відмовив у продовженні обов’язків носити електронний браслет та здати на зберігання документ для виїзду за кордон", - повідомили в прес-службі.



За її словами, згідно КПК України рішення слідчого судді оскарженню не підлягає. Мотиви рішення невідомі тому що в суді було оголошено лише короткий текст ухвали рішення.



Нагадаємо, 4 лютого суд повинен був вирішити чи продовжить колишньому в.о. голови Державної фіскальної служби (ДФС) Мирославу Продану носіння електронного браслету.

Нагадаємо, 4 грудня 2018 року Солом’янський районний суд міста Києва ухвалив застосувати до колишнього в.о. голови ДФС (Державної фіскальної служби) Мирослава Продана запобіжний захід у вигляді особистої поруки.



Як повідомляв УНН, низка народних депутатів України звернулися із заявами до Солом’янського районного суду Києва з проханням взяти на поруки колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.