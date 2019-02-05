Суд снял электронный браслет и вернул загранпаспорт Продану
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Суд предоставил возможность подозреваемому и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу. Об этом сообщил пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии корреспонденту УНН.
"Вчера, четвертого февраля Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры и вопреки нашей позиции отказал в продлении обязанностей носить электронный браслет и сдать на хранение документ для выезда за границу", - сообщили в пресс-службе.
По ее словам, согласно УПК Украины решения следственного судьи обжалованию не подлежит. Мотивы решения неизвестны так как в суде было объявлено лишь краткий текст постановления решения.
Напомним, 4 февраля суд должен был решить продолжит ли бывшему и.о. председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирославу Продану ношение электронного браслета.
Напомним, 4 декабря 2018 года Соломенский районный суд Киева постановил применить к бывшему и.о. председателя ГФС (Государственной фискальной службы) Мирославу Продану меру пресечения в виде личного поручительства.
Как сообщал УНН, ряд народных депутатов Украины обратились с заявлениями в Соломенский районный суд Киева с просьбой взять на поруки бывшего и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.