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Суд залишив під вартою радника ексочільника Мінрегіону Горбатюка

Київ • УНН

 • 565 перегляди

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін ухвалу щодо Максима Горбатюка, радника ексміністра розвитку громад. Його підозрюють у зловживанні владою.

Суд залишив під вартою радника ексочільника Мінрегіону Горбатюка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила радника ексміністра розвитку громад та територій України Максима Горбатюка під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 25 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту та обвинувачення, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку 

- йдеться в повідомленні.

За даними органу досудового розслідування, вказана особа підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Доповнення

ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і взяв під варту колишнього радника очільника Мінрегіону Максима Горбатюка з альтернативною заставою у розмірі 25 млн гривень. 

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
Україна
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