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Суд оставил под стражей советника экс-главы Минрегиона Горбатюка

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение относительно Максима Горбатюка, советника экс-министра развития громад. Его подозревают в злоупотреблении властью.

Суд оставил под стражей советника экс-главы Минрегиона Горбатюка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила советника экс-министра развития громад и территорий Украины Максима Горбатюка под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке 

- говорится в сообщении.

По данным органа досудебного расследования, указанное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Дополнение

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и взял под стражу бывшего советника главы Минрегиона Максима Горбатюка с альтернативным залогом в размере 25 млн гривен. 

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием высокопоставленных должностных лиц в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина
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