Суд оставил под стражей советника экс-главы Минрегиона Горбатюка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила советника экс-министра развития громад и территорий Украины Максима Горбатюка под стражей с возможностью внесения залога в размере 25 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон защиты и обвинения, а определение следственного судьи ВАКС – без изменений. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке - говорится в сообщении.

По данным органа досудебного расследования, указанное лицо подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Дополнение

ВАКС частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и взял под стражу бывшего советника главы Минрегиона Максима Горбатюка с альтернативным залогом в размере 25 млн гривен.

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием высокопоставленных должностных лиц в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.