Суд ЄС відмовився зняти санкції з родини російського мільярдера геннадія тимченка - ЗМІ

Європейський суд відхилив позови російського мільярдера Геннадія Тимченка та його дружини Олени щодо скасування санкцій Європейського Союзу. Про це повідомляє DW, пише УНН.

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Зазначається, що російський мільярдер і його дружина олена тимченко намагалися через Суд ЄС домогтися зняття зобов'язання звітувати про свої активи, що знаходяться в юрисдикції Євросоюзу. Зокрема, воно поширюється на всіх фігурантів санкційного списку. Однак суд у Люксембурзі вирішив, що Рада ЄС мала право встановити таке зобов'язання.

Доповнення

геннадій тимченко - російський бізнесмен, олігарх та один із найбагатших людей росії. У 1991 році Тимченко почав працювати у фінському підрозділі спільного підприємства Urals Finland Oy, а вже у 1994 році став співзасновником компанії "Кінекс". У період з 1997 по 2001 рік він обіймав посаду генерального директора в International Petroleum Products Oy (пізніше відома як Urals Finland Oy), що стало важливим кроком у його бізнес-кар’єрі.

В 1997 році разом з партнером Торбйорном Торнквістом заснував компанію Gunvor, одну з найбільших трейдерських компаній у галузі енергетики. У 2003 році став співзасновником нафтової компанії "Трансойл". Вже на початку 2000-х років Тимченко переїхав з родиною на постійне місце проживання до Швейцарії, зберігши громадянство росії та Фінляндії.

У 2007 році він створив холдинг Volga Resources, зареєстрований у Люксембурзі, який у 2013 році був перейменований на Volga Group. У 2009 році Тимченко придбав великий пакет акцій ВАТ "Новатек" і став членом ради директорів компанії.

У 2014 році після введення санкцій США проти геннадія тимченка через його тісні зв’язки з президентом рф володимиром путіним, бізнесмен був змушений продати частки в Gunvor та інших компаніях. Санкції були введені через те, що Держдепартамент США вказував на прямий зв’язок діяльності тимченка в енергетичному секторі з путіним. президент росії неодноразово підкреслював свою давню дружбу з тимченком.

У 2018 році геннадій тимченко займав п’яту позицію в списку найбагатших бізнесменів росії за версією Forbes зі статками у $16 мільярдів.

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомляв, що російські олігархи, пов'язані з путіним, заробили понад 11 мільярдів доларів дивідендів від компаній, пов'язаних з військовою промисловістю, у 2023 році та на початку 2024 року, незважаючи на санкції.

Зокрема, до списку увійшли мільярдер геннадій тимченко і тетяна литвиненко, яка отримала частку в "фосагро" ще до того, як її чоловік володимир литвиненко потрапив під санкції США 2023 року.