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Суд ЕС отказался снять санкции с семьи российского миллиардера Геннадия Тимченко - СМИ

Киев • УНН

 • 12588 просмотра

Суд Европейского союза отклонил иски российского миллиардера Геннадия Тимченко и его жены об отмене санкций. Супруги пытались снять обязательства отчитываться об активах в ЕС.

Суд ЕС отказался снять санкции с семьи российского миллиардера Геннадия Тимченко - СМИ

Европейский суд отклонил иски российского миллиардера Геннадия Тимченко и его жены Елены об отмене санкций Европейского Союза. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что российский миллиардер и его жена Елена Тимченко пытались через Суд ЕС добиться снятия обязательства отчитываться о своих активах, находящихся в юрисдикции Евросоюза. В частности, оно распространяется на всех фигурантов санкционного списка. Однако суд в Люксембурге решил, что Совет ЕС имел право установить такое обязательство.

Дополнение

геннадий тимченко - российский бизнесмен, олигарх и один из самых богатых людей россии. В 1991 году Тимченко начал работать в финском подразделении совместного предприятия Urals Finland Oy, а уже в 1994 году стал соучредителем компании "Кинекс". В период с 1997 по 2001 год он занимал должность генерального директора в International Petroleum Products Oy (позже известна как Urals Finland Oy), что стало важным шагом в его бизнес-карьере.

В 1997 году вместе с партнером Торбйорном Торнквистом основал компанию Gunvor, одну из крупнейших трейдерских компаний в отрасли энергетики. В 2003 году стал соучредителем нефтяной компании "Трансойл". Уже в начале 2000-х годов Тимченко переехал с семьей на постоянное место жительства в Швейцарию, сохранив гражданство россии и Финляндии.

В 2007 году он создал холдинг Volga Resources, зарегистрированный в Люксембурге, который в 2013 году был переименован в Volga Group. В 2009 году Тимченко приобрел крупный пакет акций ОАО "Новатэк" и стал членом совета директоров компании.

В 2014 году после введения санкций США против геннадия тимченко из-за его тесных связей с президентом рф владимиром путиным, бизнесмен был вынужден продать доли в Gunvor и других компаниях. Санкции были введены из-за того, что Госдепартамент США указывал на прямую связь деятельности тимченко в энергетическом секторе с путиным. президент россии неоднократно подчеркивал свою давнюю дружбу с тимченко.

В 2018 году геннадий тимченко занимал пятое место в списке самых богатых бизнесменов россии по версии Forbes с состоянием в $16 миллиардов.

Напомним

Ранее Bloomberg сообщал, что российские олигархи, связанные с путиным, заработали более 11 миллиардов долларов дивидендов от компаний, связанных с военной промышленностью, в 2023 году и в начале 2024 года, несмотря на санкции.

В частности, в список вошли миллиардер геннадий тимченко и тетяна литвиненко, которая получила долю в "фосагро" еще до того, как ее муж владимир литвиненко попал под санкции США 2023 года. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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