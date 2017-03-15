Суд визнав необґрунтованою підозру О.Єфремову у привласненні майна
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Апеляційний суд Києва визнав необґрунтованою підозру щодо привласнення майна в особливо великих розмірах за ч.5 ст. 191 ККУ висунену екс-керівнику Партії регіонів Олександру Єфремову. Про це повідомив УНН адвокат О.Єфремова Олександр Мельников.
Адвокат розповів, що сьогодні Апеляційний суд Києва розглядав їхню скаргу на продовження арешту для О.Єфремова Печерським райсудом ще від 24 листопада 2016 року.
“Сьогодні суд встановив, що жодного доказу, який підтверджує підозру у скоєнні злочину нашим підзахисним немає саме за ч.5 ст. 191 ККУ. Тому суд сьогодні скасував постанову судді Карабаня і постановив нову ухвалу, щоб вважати правильним продовження строку (тримання під вартою для О.Єфремова — ред.) за ст. 110 і 258 (ККУ)”, — сказав захисник.
О.Мельников наголосив, що саме стаття щодо привласнення майна в особливо великих розмірах й стала приводом для затримання О.Єфремова і обрання йому запобіжного заходу.
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Нагадаємо, ГПУ обвинувачує О.Єфремова у скоєнні низки злочинів, а саме вчинення державної зради (ч.1 ст.111 КК України), вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч.3 ст.110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР” (ч.1 ст.258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч.3 ст.27, ст.341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській (ч.5 ст.27, ст.341 КК України).