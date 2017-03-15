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Суд признал необоснованным подозрение А.Ефремова в присвоении имущества

Суд признал необоснованным подозрение А.Ефремова в присвоении имущества

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Апелляционный суд Киева признал необоснованным подозрение о присвоении имущества в особо крупных размерах по ч.5 ст. 191 УК выдвинутую экс-руководителю Партии регионов Александру Ефремову. Об этом сообщил УНН адвокат Ефремова Александр Мельников.

Адвокат рассказал, что сегодня Апелляционный суд Киева рассматривал их жалобу на продление ареста для Ефремова Печерским райсудом еще от 24 ноября 2016 года.

"Сегодня суд установил, что никаких доказательств, подтверждающих подозрение в совершении преступления нашим подзащитным не существует, а именно по ч.5 ст. 191 УК. Поэтому суд сегодня отменил постановление судьи Карабаня и постановил новое решение, чтобы считать правильным продление срока (содержания под стражей для Ефремова - ред.) по ст. 110 и 258 (УК)", - сказал защитник.

О.Мельников подчеркнул, что именно статья о присвоении имущества в особо крупных размерах и стала поводом для задержания Ефремова и избрании ему меры пресечения.

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Напомним, ГПУ обвиняет Ефремова в совершении ряда преступлений, а именно совершение государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом , которая является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч.3 ст.110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч.1 ст.258-3 УК Украина), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской области ( ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).

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