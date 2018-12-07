Суд відмовив у примусовому приводі Кернеса

Так, сьогодні Полтавський апеляційний суд продовжив розгляд скарги Генеральної прокуратури України на закриття кримінального провадження щодо Геннадія Кернеса та двох його охоронців. Харківський мер в черговий раз не з’явився на засідання.

Також не з’явилися і три його адвокати. Суддя повідомив, що до апеляційного суду надійшли клопотання від двох адвокатів про те, що вони перебувають на заході, який проводить Асоціація адвокатів України у Києві і просять відкласти судове засідання. Від третього адвоката надійшла заява про те, що вона не може брати участь у засіданні "з поважних причин".

Крім того, до суду надійшла інформація від Верховного суду України про те, що там розглядається клопотання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого. Розгляд клопотання призначено на сьогодні 11:30.

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Прокурор клопотав про призупинення кримінального провадження стосовно Кернеса або застосування приводу до суду стосовно нього.

Адвокат Кернеса виступив проти цього клопотання. Також він заперечив проти виокремлення матеріалів кримінального провадження в окреме. Захисник представив суду відповідь на свій адвокатський запит – лист з поліклініки, в якому йдеться, що з 5 грудня 2018 року до теперішнього часу Кернес "перебуває на амбулаторному лікуванні з приводу гострого бронхіту з астматичним компонентом".

"Вважаємо, що на даний час стан здоров’я хворого, а саме висока температура хворого, приступи кашлю та задухи, загальна слабкість, нежить перешкоджає брати участь у судовому засіданні", – зацитував фрагмент листа адвокат.

Колегія суддів вирішила, що відсутні підстави для припинення кримінального провадження стосовно Кернеса, а також для застосування приводу.

"Враховуючи те що відповідно до кримінально-процесуального закону в такому випадку продовжувати розгляд кримінального провадження ми не можемо, тому ми відкладаємо розгляд провадження. Ми також приймаємо до уваги те, що сьогодні Верховний суд буде розглядати питання щодо визначення підсудності. З огляду на те, що він уже декілька разів відкладав розгляд, ми не можемо назвати точну дату засідання. Точна дата судового засідання буде повідомлена додатково, коли ми отримаємо інформацію з Верховного суду", – оголосив суддя.

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Нагадаємо, Верховний суд вже двічі відмовлявся змінювати місце розгляду скарги ГПУ на закриття справи щодо Кернеса.

2 березня 2015 року слідчими ГПУ Кернесу було повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.127 (катування), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (погроза вбивством) КК України та оголошено про завершення досудового розслідування.

10 серпня Київський районний суд Полтави ухвалив закрити кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса та його охоронців "у зв’язку з відмовою сторони обвинувачення від обвинувачення". Суддя зазначив, що суд розцінює відмову прокурорів від участі у дебатах і їх тривалу відсутність на суді як відмову від обвинувачення.