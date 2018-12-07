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Суд отказал в принудительном приводе Кернеса

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Суд отказался приостанавливать уголовное производство в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса, а также применять в отношении него принудительный привод. Такое решение сегодня приняла коллегия судей Полтавского апелляционного суда, передает корреспондент УНН.

Суд отказал в принудительном приводе Кернеса

Так, сегодня Полтавский апелляционный суд продолжил рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на закрытие уголовного производства в отношении Геннадия Кернеса и двух его охранников. Харьковский мэр в очередной раз не явился на заседание.

Также не явились и три его адвокаты. Судья сообщил, что в апелляционный суд поступили ходатайства от двух адвокатов о том, что они находятся на мероприятии, который проводит Ассоциация адвокатов Украины в Киеве и просят отложить судебное заседание. От третьего адвоката поступило заявление о том, что она не может участвовать в заседании "по уважительным причинам".

Кроме того, в суд поступила информация от Верховного суда Украины о том, что там рассматривается ходатайство о направлении уголовного производства из одного суда в другой. Рассмотрение ходатайства назначено на сегодня 11:30.

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Прокурор ходатайствовал о приостановлении уголовного производства в отношении Кернеса или применении привода в суд в отношении него.

Адвокат Кернеса выступил против этого ходатайства. Также он возразил против выделения материалов уголовного производства в отдельное. Защитник представил суду ответ на свой адвокатский запрос – письмо из поликлиники, в котором говорится, что с 5 декабря 2018 года по настоящее время Кернес "находится на амбулаторном лечении по поводу острого бронхита с астматическим компонентом". 

"Считаем, что в настоящее время состояние здоровья больного, а именно высокая температура больного, приступы кашля и удушья, общая слабость, насморк препятствует принимать участие в судебном заседании", – процитировал фрагмент письма адвокат.

Коллегия судей решила, что отсутствуют основания для прекращения уголовного производства в отношении Кернеса, а также для применения повода.

"Учитывая то, что согласно уголовно-процесуального закона в таком случае продолжать рассмотрение уголовного производства мы не можем, поэтому мы откладываем рассмотрение производства. Мы также принимаем во внимание то, что сегодня Верховный суд будет рассматривать вопросы определения подсудности. Учитывая то, что он уже несколько раз откладывал рассмотрение, мы не можем назвать точную дату заседания. Точная дата судебного заседания будет сообщена дополнительно, когда мы получим информацию из Верховного суда", – заявил судья.

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Напомним, Верховный суд уже дважды отказывался менять место рассмотрения жалобы ГПУ на закрытие дела в отношении Кернеса.

2 марта 2015 года следователями ГПУ Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст .27, ч.2 ст.127 (пытки), ч.ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и объявлено о завершении досудебного расследования.

10 августа Киевский районный суд Полтавы принял закрыть уголовное производство по обвинению Кернеса и его охранников "в связи с отказом стороны обвинения от обвинения". Судья отметил, что суд расценивает отказ прокуроров от участия в дебатах и ​​их длительного отсутствия на суде как отказ от обвинения.

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