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Суд в окупованому Криму залишив під арештом 3 фігурантів “справим Хізб ут-Тахрір”

Київ • УНН

 • 9346 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму залишив фігурантів Білогірського “справи Хізб ут-Тахрір” Енвера Омерова, Ризу Омерова і Айдера Джеппарова під арештом у СІЗО. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Ризи Омерова Олександр Стасюк, передає УНН

Суд в окупованому Криму залишив під арештом 3 фігурантів “справим Хізб ут-Тахрір”

Заарештовані залишаться в СІЗО до 5 листопада.

За словами Стасюка, з дня затримання, 10 червня, з його підзахисними не проводилося ніяких процесуальних дій, направлених на доказ їх причетності до скоєння злочину. Російське слідство не коментує цю інформацію.

Решта п’ять чоловік, затримані в Криму 10 червня залишаються в СІЗО.

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Після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків. У той же день суд почав обирати їм запобіжні заходи.

ФСБ Росії заявила, що слідчі дії проходять у рамках кримінальної справи за статтею про організацію або участь у діяльності терористичної організації, і стосуються релігійної організації “Хізб ут-Тахрір”.

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в анексованому Криму.

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Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії і на території анексованого нею Криму організацією “Хізб ут-Тахрір”.

Раніше повідомлялось, що у СІЗО окупованого Сімферополя погіршився стан здоров’я фігуранта алуштинської “справи Хізб ут-Тахрір” Руслана Месутова.

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